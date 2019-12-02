شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يحقق مع فريق فيراري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم استدعاء فريق فيراري من قبل مراقبي الاتّحاد الدولي للسيارات «فيا» قُبيل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى أمس على أثر «اختلاف كبير» في كمية الوقود على سيارة شارل لوكلير.
جاء في تقرير أصدره الموفد التقني لفيا جو باور قبل أقل من ساعة من انطلاقة سباق أبوظبي أنه تم الكشف على كمية الوقود على سيارة لوكلير قبل مغادرته خط منطقة السيارات.
ووفقاً لباور كان هنالك اختلاف كبير بين الكمية التي صرح بها الفريق والكمية الفعلية في السيارة. وقال: ذلك لا يتسق مع التوجيه التقني لفيا 12-19 الذي اصدر في وقت سابق من العام الحالي.
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