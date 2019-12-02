شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة القبيسي أول عربية تفوز بلقب فورمولا4 فردياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمد مصطفى وأحمد السيد

تألقت البطلة الإماراتية آمنة القبيسي، وحققت إنجازاً كبيراً بفوزها بكأس جولة سباق فورمولا 4 للسيدات الذي استضافته حلبة مرسى ياس أمس الأول، حيث تفوقت آمنة القبيسي بجدارة على الإيطالية نيكولا مارنينجلي وواصلت تفوقها عليها حتى نقطة النهاية التي بلغتها في الدقيقة ال25، كما حلت شقيقتها حمدة القبيسي خامسة في نفس السباق.

وقال خالد القبيسي والد البطلة: «فخور للغاية بما حققته ابنتي بإسعاد وطنها، فقد كان هدفنا الرئيسي من المشاركة في السباق رفع علم دولة الإمارات عالياً في هذا الحدث الأهم والأكبر الذي تستضيفه بلادنا».

وأضاف: «إنجاز آمنة وحمدة جاء تتويجاً لجهودهما طوال الفترة الماضية وللرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه بهذه الرياضة وبالمواهب الرياضية الواعدة».

وتنحدر كل من آمنة وحمدة من عائلة تتمتع بجذور أصيلة لرياضة سباق السيارات، فوالدهما خالد القبيسي يعد أول نجم تنجبه دولة الإمارات في هذه الرياضة المشوقة، وكان نجم سباقات السيارات الإماراتي قد صعد منصة التتويج لفئة "GTE-Am" في سباق يو مان 24 ساعة عام 2014.

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وسارت الفتاتان على خطى والدهما، وبدأتا رحلتهما في عالم السباقات مع بطولات الكارتينج، لتصعد آمنة إلى سباقات السيارات أحادية المقعد في عام 2018، لتصبح أول إماراتية تصل إلى هذه المرحلة في عالم السباقات.

وشاركت آمنة في سباقات بطولة فورمولا4 الإيطالية مع فريق بريما، وشاركت بعد ذلك في اختبارات بطولة فورمولا إي مع فريق إينفيجين فيرجين رايسينغ، قبيل أيام من انطلاق سباق الجائزة الكبرى في الدرعية في المملكة العربية السعودية.

وتحظى مشاركة آمنة في الاختبارات على مسار سباق الدرعية بأهمية خاصة بالنسبة لها، فقد كانت إحدى تسع سائقات يشاركن في هذه الاختبارات التي أقيمت بعد أشهر قليلة من السماح للسيدات بالقيادة على الطرقات في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا العام حاولت السائقة البالغة من العمر 19 عامًا الاشتراك في بطولة سباقات السيارات المخصصة للسيدات الحديثة والهادفة لزيادة نسبة مشاركة السائقات في رياضة سباق السيارات، مواصلةً سعيها لتطوير مهاراتها في القيادة لتنضم إلى بطولة فورمولا4 الإيطالية في موسم ثانٍ.

أما حمدة، فلا تزال رحلتها في عالم سباقات السيارات في مراحلها المبكرة، وشاركت السائقة الإماراتية البالغة من العمر 17 عامًا في سباقين ضمن بطولة فورمولا4 إيطاليا خلال العام الحالي.

والآن مثلت السائقتان الشابتان دولة الإمارات ضمن فريق أبوظبي رايسينغ في هذا المحفل العالمي على حلبة مرسى ياس لتؤكدان مهارة السائقات الإماراتيات وحضورهن في رياضة سباق السيارات.