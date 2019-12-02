شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر البرازيلي فينيكيوس مهاجم دبا الفجيرة لائحة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، ويأتي فاتري ساخي لاعب مصفوت في المركز الثاني وله 3 أهداف فيما سجل 10 لاعبين هدفين وهم خالد الريامي ورافائيل والحسين المسعدي وكلاوديو ومحمد المربوعي ولوان والكسندر وكوفي والنعيمي والمدحاني.

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