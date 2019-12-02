الدوخي: دبا الحصن والبطائح فرضا واقعاً جديداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر المحلل عمار الدوخي أن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، جاءت نتائجها في مصلحة فريقي دبا الفجيرة والبطائح، وقال إن المستوى الفني فيها ارتفع وهو أفضل من الجولات السابقة.

أضاف: دبا الفجيرة يسير بخطوات ثابتة نحو العودة لدوري الخليج العربي، وأرى أن البطائح أيضاً يتقدم بثقة كبيرة إلى جانب فريق دبا الحصن، وهذه الفرق في رأيي هي الأفضل حالياً.

وذكر الدوخي أن أسهم فرق دبا الفجيرة ودبا الحصن والبطائح مرتفعة حتى الآن وأضاف: توقعنا أن تكون أسهم دبا الفجيرة والإمارات والحمرية والعروبة مرتفعة، لكن ما يحدث الآن أن البطائح ودبا الحصن فرضا واقعاً جديداً إذ سحبا البساط من تحت أقدام هذه الفرق، ومن الإمارات والحمرية بالذات، لكننا ما زلنا في الجولة الرابعة.

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وتوقع عمار الدوخي حسم الصعود لدوري الخليج العربي مبكراً وقال: استبعد تكرار سيناريو الموسم الماضي، فقد كانت الأمور معلقة حتى صفارة النهاية في الجولة الأخيرة، لكن في هذا العام سيكون الوضع مختلفاً، وأتوقع أن يكون الحسم مبكراً، وأجد أن الرؤية ستتضح بخصوص المرشحين قبل أربع أو خمس جولات وربما أقل.

وعن فريق الإمارات قال إنه بحاجة إلى صانع ألعاب وإلى مهاجم وظهير أيسر، ورأى أن الحمرية بحاجة إلى جناحين ولصانع ألعاب ولاعب ارتكاز وظهير أيسر وتوقع الاستغناء عن بكاري كونيه، وأثنى الدوخي على عمل المدرب عبدالغني نوح وسليمان البلوشي وطارق السيد والبرازيلي سيرجو وقال إن لديهم بصمة.

وعن أبرز الملاحظات في الدوري حتى الآن قال: «الأخطاء الدفاعية وغياب الأهداف الملعوبة، والأهداف من المخالفات خارج منطقة الجزاء، وعدم الثبات على تشيكل واحد».