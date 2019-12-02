شكرا لقرائتكم خبر عن الحصان: الشارقة جسد شخصية البطل في قمته مع شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز فريق مليحة على الوصل في دوري أقوياء كرة اليد 29-27، والوحدة على الظفرة 29-26 والجزيرة على بني ياس 36-30، وتعادل العين مع النصر 27-27، في حين انتهت قمة الجولة بين الشارقة وشباب الأهلي لصالح «الأبيض» 28-27 في مباراة مشحونة بالأحداث والاعتراضات من قبل «الفرسان».

وانفرد الشارقة بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، وشباب الأهلي ثانياً برصيد 22 نقطة، والنصر ثالثاً برصيد 19 نقطة، والوصل رابعاً (18 نقطة) والعين خامساً (16 نقطة) ومليحة سادساً (16 نقطة) والجزيرة سابعاً (14 نقطة) وبني ياس ثامناً (11 نقطة) والظفرة تاسعاً (11 نقطة) والوحدة عاشراً (10 نقاط).

في تفاصيل قمة شباب الأهلي والشارقة تأخر «الفرسان» بنتيجة 13-8، ونجحوا في العودة بنتيجة 15-13 التي انتهى عليها الشوط الأول، ولعب الشارقة ناقصاً بخمسة وبأربعة لاعبين أكثر من مرة؛ بسبب العقوبات التحكيمية على الفريق، وأهدر رميتين جزائيتين عن طريق علي زين وعلي ميرزا الذي غادر الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء؛ بسبب قانون اللعبة الذي يمنع ملامسة الجزائية لوجه الحارس، ولم يستغل شباب الأهلي كل سلبيات «الأبيض» في المباراة ورغم كل الظروف التي وقفت في وجه الشارقة كانت أفضل نتيجة لشباب الأهلي هي إدراك التعادل 25-25، ولم ينجح في التقدم إطلاقاً رغم أن الفريق الذي يقلص الفارق من 5 أهداف ويعود للمباراة غالباً ما يكون صاحب الكلمة المسموعة، ولكن العصبية والتسرع حرما شباب الأهلي من التقدم والاستفادة من نقص الشارقة الذي تعامل مع اللقاء بهدوء وتركيز عالٍ.

ويؤخذ على شباب الأهلي التركيز على الاحتجاج على قرارات التحكيم، خصوصاً اللاعبين وحيد مراد وعيسى البناي والمدرب ومساعده يوسف حسن.

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وتعتبر المباراة أول أمس صورة كربونية من مباراة الموسم الماضي التي أدارها الطاقم الأردني، ونال فيها عيسى البناي البطاقة الزرقاء، وأيضاً نال البطاقة الزرقاء في مباراة أمس الأول في آخر ثواني المباراة، ومن المتوقع أن يكون طاقم التحكيم قد كتب تقريراً مفصلاً عن الأحداث المؤسفة التي بدأت باحتكاك عيسى البناي مع علي الزين محترف الشارقة، وشهدت المباراة ظهوراً لافتاً للغزال الشرقاوي أحمد عبدالله الضنحاني الذي كان أحد صناع فوز فريقه.

وحول الفوز الشرقاوي الغالي على منافسه وغريمه شباب الأهلي علق محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في الشارقة، مشيداً بطاقم التحكيم الذي أدار اللقاء بامتياز ونجح في الخروج به إلى بر الأمان، وقال: رغم ظروف السفر والإرهاق فإن فريق الشارقة قدم مباراة جيدة، وجسّد شخصية البطل بعد أن تغلب على كل الصعوبات خلال المباراة.

وأشاد الحصان بالحضور الجماهيري الكبير من مشجعي نادي الشارقة الذين تعاملوا بانضباط كبير، وركزوا على تشجيع فريقهم، واحتفلوا مع اللاعبين بالفوز المهم والغالي والمستحق.

وقال ناجي ربيعة، مشرف اليد الشرقاوية، وعضو إدارة الألعاب الجماعية: لقد فزنا عن جدارة، والدوري مازال طويلاً، والمشوار أمام كل الفرق طويل أيضاً، ولم نفز ببطولة، بل فزنا في مباراة، وكل الشكر إلى اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً، وفازوا بعرقهم ومجهودهم وبالهدوء والتركيز العالي والانضباط.

وأرسل ناجي ربيعة إشادة خاصة بالجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب الجزائري سفيان حيواني، الذي أدار دفة المباراة بحنكة واقتدار، وأشاد بمتابعة ودعم الإدارة العليا ممثلة في سالم الشامسي رئيس النادي، ونائبه محمد جمعة بن هندي وإخوانهم الأعضاء، وخص بالإشادة محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وقال: «مباراتنا مع شباب الأهلي نعتبرها حلقة من مسلسل طويل يحتاج إلى مواصلة العمل، ونحن في نادي الشارقة طوينا صفحة مباراتنا مع شباب الأهلي مع صافرة النهاية، وفتحنا صفحة مباراتنا القادمة في السوبر الإماراتي - البحريني المقرر له الجمعة المقبل؛ حيث سنواجه فريق باربار البحريني في السوبر، وهدفنا حصد كأس البطولة كأول فريق إماراتي يحقق هذا اللقب، وثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني كبيرة في تحقيق كل أهدافنا.

وحرص ناجي ربيعة على الإشادة بطاقم التحكيم الوطني الذي أدار مباراة القمة وفض الاشتباك، وقال: «لقد كان التحكيم رائعاً ومميزاً ونزيهاً وعادلاً، ونجح في الخروج بالمواجهة إلى بر الأمان».