شكرا لقرائتكم خبر عن الفورمولا4.. الطريق نحو الفئة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات حلبة ياس على هامش بطولة العالم للفئة الأولى الجولة الأولى من بطولة فورمولا 4 الإمارات، التي تقام لأول مرة ضمن عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.
وتعد فئة الفورمولا 4 جديدة على المستوى العالمي، وانطلقت لأول مرة في عام 2014، وتقام بطولاتها بشكل منفصل في كل دولة، ولا تشمل إقامة بطولة عالمية.
وحتى الآن تشهد 15 بطولة في أنحاء متفرقة من العالم، ومن المقرر أن تبدأ البرازيل بتنظيم بطولة لهذه الفئة في عام 2020، ليصبح بذلك العدد الإجمالي 16 بطولة.
وتمثل فئة فورمولا 4، للعديد من السائقين الناشئين، فرصتهم الأولى للمشاركة في سباقات السيارات أحادية المقاعد بعد تخرجهم من فئة الكارتينج.
وبالرغم من عمرها القصير البالغ 5 سنوات، إلا أنها شهدت دخول أول خريج من منافستها إلى عالم الفورمولا 1، بعد فوز السائق لاندو نوريس ببطولة فورمولا 4 البريطانية لموسم 2015.
وعن بطولة فورمولا 4 الإمارات بالتحديد، فقد انطلقت في موسم 2016-2017 لأول مرة، ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم 20 سباقاً تقام منافساتها على مدار 5 جولات على مسارات متباينة في ياس ودبي أوتودروم. واعتبرت جولة عطلة الأسبوع على حلبة مرسى ياس، مسابقة منفصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفورمولا4.. الطريق نحو الفئة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.