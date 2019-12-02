شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يغرد في صدارة الهواة بالقوة الهجومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

انفرد دبا الفجيرة بصدارة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى بفوزه على مصفوت في الجولة الرابعة، فيما بقي الحصن ثانياً، رغم تعادله مع الإمارات، وشهدت الجولة فوز البطائح على العروبة والذيد على مسافي وتعادل التعاون والحمرية، وسجلت الفرق 13 هدفاً، فيما استخدم الحكام البطاقة الصفراء 23 مرة.

حقق دبا الفجيرة الفوز الثالث في البطولة، ورفع رصيده إلى عشر نقاط منفرداً بصدارة دوري الهواة، وتغلب «النواخذة» على مصفوت وعلى الإصابات، فالفريق خاض المواجهة في غياب أربعة من عناصره المؤثرين، ولكنه أكد أنه بمن حضر، فلم تمنع الغيابات والإصابات واستماتة المنافس «النواخذة» من تحقيق فوز كبير ومهم على حساب منافس شرس على ملعبه، وابتعد دبا عن أقرب منافسيه بفارق نقطتين.

وأثبت دبا الفجيرة أنه الفريق الأفضل في البطولة، والأكثر واقعية وخبرة وقد حقق حتى الآن نتائج جيدة جداً، إذ فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في جولة واحدة، ولعب خط هجوم الفريق القوي دوره في نتائجه، فهو صاحب أكبر عدد من الأهداف، حيث سجل عشرة، فيما استقبل ثلاثة أهداف، وخط الهجوم في دبا الفجيرة لا يعني لاعبي المقدمة، فحتى المدافعون يسجلون، ويمكن القول: إن هذه الجولة خدمت دبا، فتعادل الحمرية والتعاون، والحصن والإمارات جاءا في مصلحته بيد أنه خدم بفوزه نفسه قبل أن تخدمه النتائج.وفي المقابل، فخسارة مصفوت أمام دبا الفجيرة هي الثانية بعد الأولى أمام دبا الحصن، وتجمد رصيد الفريق عند أربع نقاط، وحدث تراجع كبير في نتائج الفريق تبعه تراجع في الترتيب، ففريق «القناصة» في المركز السابع حالياً برصيد أربع نقاط.

وفي مباراة أخرى فرض الإمارات التعادل 1-1 على دبا الحصن صاحب الأرض والضيافة، فقد تقدم الحصن فيما أدرك الإمارات التعادل قبل نهاية المباراة في زمنها الرسمي بخمس دقائق، والنتيجة تعتبر خسارة لدبا الحصن، لأنه فرط في فوز كان قريباً من تحقيقه، لكنه حافظ على سجله خالياً من الهزائم، وحصل على نقطة أبقته في نفس المركز (الثاني).

واستمر دبا الحصن في الخط المرسوم من قبل مدربه سليمان البلوشي، وقد قدم مباراة جيدة أمام الإمارات، بينما تعتبر النتيجة جيدة وسيئة في الوقت ذاته بالنسبة للإمارات، فمن ناحية تعد العودة بنقطة من ملعب دبا الحصن بعد أن كان الفريق متأخراً حتى الدقيقة ال 85 أشبه بالفوز، ومن ناحية أخرى، فإن الإمارات كان مطالباً بالفوز ليقلص الفارق مع دبا الفجيرة المتصدر، ولإيقاف تقدم دبا الحصن وقياساً بخبرة الفريقين وبكون الإمارات فريقاً عائداً من دوري الخليج العربي، فهو يفترض أن يكسب المواجهة إلى جانب أن الإمارات تعادل في مباراتين قبل لقاء الحصن وأهدر فيهما أربع نقاط، وإذا نظرنا إلى النتيجة من هذه الزوايا، فلن تكون جيدة.

عموماً بقي الإمارات من دون هزيمة، وهو ما زال في مركز قريب من الصدارة، فيما ستكون مباراته المقبلة مع دبا الفجيرة مؤثرة جداً .

عودة الانتصارات

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عاد البطائح للانتصارات، وتخطى العروبة في مباراة كانت مهمة جداً للطرفين، فبعد أن تعادل البطائح مع دبا الفجيرة حقق الانتصار الثاني في البطولة بعد الأول على التعاون في أول جولة، وتكمن أهمية هذه النتيجة في كونها تحققت على منافس مباشر، فالعروبة لا يمكن استبعاده من المنافسة على الصعود على الرغم من رحيل عدد مؤثر من عناصره، وقد أثبت البطائح أنه قادر على هزيمة المنافسين المباشرين أو عدم الخسارة أمامهم بعد أن تعادل مع دبا الفجيرة ودبا الحصن، وحصل على خمس نقاط من تسع، وكالعادة فقد كان لاعباه البرازيليان حاضرين، ووضعا بصمتهما في المباراة، وتقدم البطائح إلى المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

أما العروبة، فقد خسر للمرة الأولى، وكان تعادل مع الذيد، وفاز على مسافي، ولديه مباراة لم يخضها، والخسارة لم تبعده عن السباق، فهو ما زال ضمن فرق الوسط مع الذيد ومصفوت.

وحقق الذيد بدوره أول فوز في البطولة، حيث كسب مسافي بهدف، وكان الفريق البنفسجي تعادل مع العروبة، وخسر من دبا الفجيرة، وبذلك يصبح لديه 4 نقاط في المركز السادس، بينما وصل عدد هزائم مسافي إلى ثماني، 4 في الدوري و4 في الكأس، ولم تشهد المباراة الأخيرة جديداً فوضع مسافي بقي على ما هو عليه في المركز الأخير من دون رصيد.

وبملعب دبا الحصن كان التعادل سيد الموقف بين التعاون والحمرية في مباراة مثيرة، حيث تقدم الحمرية أولاً وأدرك التعاون التعادل ثم تقدم، قبل أن يسجل علي ربيع هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ال 84، لينقذ العنابي من قبول أول خسارة.

وكانت التوقعات تشير إلى فوز الحمرية، لكن يبدو أن الفريق ما زال يبحث عن نفسه، فهو لم يكن مقنعاً في الكأس، وكذلك في الدوري وعلى الرغم من أن المدرب أجرى تعديلات على القائمة، لكن لم تتغير النتائج، وتعادل الحمرية للمرة الثالثة مبتعداً عن دبا الفجيرة المتصدر بسبع نقاط، وعن البطائح والحصن بخمس نقاط.

وحصل التعاون على أول نقطة في البطولة بعد ثلاث هزائم لكن التعادل لم يكن مرضياً للمضيف على خلفية تقدمه حتى قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

الترتيب

يتصدر دبا الفجيرة الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه دبا الحصن وله 8 نقاط بفارق الأهداف عن البطائح، وبات الإمارات في المركز الرابع وله 6 نقاط، والعروبة خامساً بأربع نقاط، والذيد سادساً وله أربع نقاط أيضاً، ومصفوت السابع برصيد أربع نقاط، والعربي الثامن برصيد ثلاث نقاط، والحمرية التاسع بثلاث نقاط، والتعاون العاشر وله نقطة، ومسافي في المركز الأخير من دون رصيد.