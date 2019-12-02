هاميلتون: ممتن للثناء الأول من فيراري لكنه مجرد حديث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب لويس هاميلتون سائق مرسيدس، عن سعادته بتصريحات ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري حول قدراته، مشيراً إلى أن الإشادة به من قبل المدرسة الإيطالية طوال مواسمه ال 13مجرّد حديث.

وكان بينوتو قد سئل قبيل جائزة أبوظبي الكبرى، إن كان فريقه مهتماً بهاميلتون، الذي ينتهي عقده مثل أغلب سائقي الطليعة نهاية العام المقبل، لموسم 2021 وما بعده.

وتضمّنت إجابته وصف البريطاني بالسائق الاستثنائي الذي لا يُمكن لتوافره بعد الموسم المقبل إلّا أن يجعل فيراري سعيدة.

وقال بطل العالم 6 مرات: هذه المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الحديث، واعتقد هذا هو الثناء الأول الذي أتلقاه من فيراري طوال ال 13عاماً الماضية من مشواري، حقاً لا أذكر مطلقاً أنهم ذكروني في السابق، وأقول شكراً ولكن ذلك لا يعني أي شيء فهو مجرد حديث، ولكن هل تطلب الأمر كل هذه السنوات للاعتراف بذلك؟

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هذا وتؤكد جميع الأخبار أن بقاء البطل في صفوف مرسيدس هو الخيار الأرجح بالنسبة لهاميلتون.

وكان البريطاني قد انضمّ إلى الشركة الألمانية في 2013 وفاز بخمسة من ألقاب السائقين الستّة منذ ذلك الحين، ولعب دورًا كبيرًا في سيطرة مرسيدس على البطولة ضمن حقبة المحرّكات الهجينة.

وقال: أن تحوز احترام وتقدير أحد ما من فريق فيراري الذي دائمًا ما قدّرته على مر الأعوام، أمر جيد كبير ومن الواضح بأنّه ليس شيئًا سيّئًا.

وتابع: أعتقد أن لديهم سائقين رائعين في الوقت الحاضر، لكن من يعلم ما سيحدث في سوق السائقين في العام المقبل، لا أركز حالياً إلاّ في إنهاء الموسم بشكل جيد.