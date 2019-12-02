شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تبهر العالم في ختام مونديال الفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمتع رواد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بالعديد من الفعاليات في جولة ختام موسم بطولة العالم، وشاهد الحضور بإعجاب العرض الجوي المتميز الذي قدمه فريق فرسان الإمارات برفقة طائرتي الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9، وإيرباص من طراز A
380 فوق سماء حلبة مرسى ياس.
وقد استمتع الجمهور الغفير بمشاهدة اللوحات الجوية المذهلة التي قدمتها طائرتا طيران الاتحاد برفقة الطائرات النفاثة السبعة لفريق فرسان الإمارات من طراز Aermacchi MB-339A، وهي تحلق بسرعة 400 كم في الساعة من على ارتفاع 800 قدم فوق خطي البداية والنهاية لمسار الحلبة.
كما جرت العديد من الفعاليات الخاصة التي أضفت المزيد من أجواء البهجة والفرح على وجوه الصغار والكبار. (تصوير: عصام حمزة)
كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تبهر العالم في ختام مونديال الفورمولا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.