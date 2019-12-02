أبوظبي تبهر العالم في ختام مونديال الفورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمتع رواد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس بالعديد من الفعاليات في جولة ختام موسم بطولة العالم، وشاهد الحضور بإعجاب العرض الجوي المتميز الذي قدمه فريق فرسان الإمارات برفقة طائرتي الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9، وإيرباص من طراز A

380 فوق سماء حلبة مرسى ياس.

وقد استمتع الجمهور الغفير بمشاهدة اللوحات الجوية المذهلة التي قدمتها طائرتا طيران الاتحاد برفقة الطائرات النفاثة السبعة لفريق فرسان الإمارات من طراز Aermacchi MB-339A، وهي تحلق بسرعة 400 كم في الساعة من على ارتفاع 800 قدم فوق خطي البداية والنهاية لمسار الحلبة.

كما جرت العديد من الفعاليات الخاصة التي أضفت المزيد من أجواء البهجة والفرح على وجوه الصغار والكبار. (تصوير: عصام حمزة)