شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات برونزي البطولة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب الإمارات لكبار الدراجات مشواره في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة حالياً في الإسكندرية بالفوز ببرونزية سباق الفرق ضد الساعة للكبار لمسافة 66 كم، أما صدارة السباق فقد حققها المنتخب الجزائري حامل اللقب، ونال المنتخب الكويتي الفضية.
ويقام صباح اليوم سباقان للفردي ضد الساعة للإناث والشباب، ويمثل الإمارات في سباق الإناث صفية الصايغ وشيخة عيسى، فيما يمثلنا في سباق الشباب الثنائي حارب محراب وعلي حميد.
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