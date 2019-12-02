جيوتو يتوج بالسباق الثاني لبطولة فورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع لوكا جيوتو فوزاً سهلًا في السباق الثاني من بطولة فورمولا 2 على حلبة مرسى ياس. ونفذ السائق الإيطالي الذي انطلق من المركز الثاني مناورة تجاوز في مرحلة مبكرة من السباق عند المنعطف 11 من الدورة الأولى، ليتقدم على جوليانو أليزي الذي كان يتصدر السباق، وحافظ على أدائه السريع مبتعداً عن بقية السائقين، وعبر خط نهاية السباق متقدماً عن أقرب منافسيه بفارق 7 ثوانٍ.

وحاول نيكولا لطيفي إغلاق الفارق الزمني الذي يفصله عن سائق فريق يوني فيرتوزي خلال اللفات الأخيرة من السباق، إلا أن الإعلان عن سيارة الأمان الافتراضية في مرتين مختلفتين أحبط آمال السائق الكندي الذي اكتفى بالمركز الثاني في ظهوره الأخير في بطولة فورمولا 2؛ إذ من المقرر أن يحتل المقعد الثاني لدى فريق ويليامز في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا1.

وقدم سيرجيو سيتّي كامارا، الفائز بسباق أمس الأول، أداءً مميزاً أسفر عن تقدمه من المركز الثامن على خط الانطلاق لينهي السباق في المركز الثالث، ويضمن صعود كلا سائقي فريق دامس إلى منصة التتويج. وتجاوز كامارا سائق أكاديمية فيراري كالوم إيلوت، والذي كان يشغل هذا المركز، في اللفة ما قبل الأخيرة ليحل البريطاني الشاب في المركز الرابع.

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وعانى جوليانو أليزي من تدهور حالة إطاراته في أغلبية السباق، مما أسفر عن تراجعه من مركز الانطلاق الأول ليجتاز خط نهاية السباق في المركز الخامس، متقدماً على لويز ديليتراز. وجاء موبيوهارا ماتزيتا سابعاً، فيما خطف جاك إيتكين النقطة الأخيرة بعد أن حل سابعاً، إثر تجاوزه ميك شوماخر في اللفة الأخيرة.

ولم يتمكن غوانيا جاو من تكرار إنجازه في سباق أمس الأول وصعود منصة التتويج في سباق الأحد، وحل سائق أكاديمية رينو في المركز العاشر مع نهاية السباق.

وأنهى جوردان كينغ سباقه في المركز العاشر، أما في المركز 11 فقد حل كريستيان لوندغارد، الذي يشارك لأول مرة في سباقات فورمولا 2، ليبدأ في عام 2020 مشاركته في أول موسم كامل له في هذه البطولة.

أما بالنسبة لنك دي فرايز،فقد حل في المركز 13..