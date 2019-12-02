شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة السابعة تحتفي بيومي الشهيد والوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة السابعة من مسابقة كأس الخليج العربي الاحتفاء بمناسبتين وطنيتين غاليتين، تتجليان في اليوم الوطني 48 ويوم الشهيد.
وجاء احتفال رابطة المحترفين الإماراتية من خلال ارتداء اللاعبين في جميع مباريات الجولة لقمصان تحمل شعار يوم الشهيد، المصممة على الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب، فيما تم عرض شعار يوم الشهيد في دائرة منتصف الملعب في مباراة الوصل وعجمان، إضافة إلى عرض علم دولة الإمارات في لوحات اصطفاف اللاعبين.
وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة إن مشاركة الرابطة في المناسبات الوطنية تأتي من منطلق إيمانها بأن كرة القدم تقدم رسائل إنسانية قبل أن تكون مجرد لعبة.
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