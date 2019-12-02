شموخ الدار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 02/12/2019

لاجل الشموخ ورفعة المجد والدار كلنا فدا لبلادنا صغار وكبار واكبر شرف خدمة وطنا الإمارات مثل الشموع المنوره ضي وانوار Advertisements نشعر بكل الفخر كل ما عطينا اكبر شرف واكبر فخر خدمة الدار حسان العبيدلي [email protected]

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