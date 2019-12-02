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شموخ الدار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 02/12/2019

لاجل الشموخ ورفعة المجد والدار            كلنا فدا لبلادنا صغار وكبار

واكبر شرف خدمة وطنا الإمارات            مثل الشموع المنوره ضي وانوار

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نشعر بكل الفخر كل ما عطينا                 اكبر شرف واكبر فخر خدمة الدار

حسان العبيدلي

[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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