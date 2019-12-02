شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المصري ونوذابيو الموريتانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المصري البورسعيدى فوزا غاليا على نوذابيو الموريتانى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان المصرى قد بادر بالتسجيل عن طريق النيجيرى أوستن أموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر اودعها اموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى معلنا عن الهدف الأول للمصرى.

وفى الشوط الثانى وخلال 9 دقائق نجح لاعبو نوذابيو فى مباغتة لاعبى المصري بهدفين فى الدقيقتين 47 و53، إلا ان أموتو يعود فى الدقيقة 63 محرزا الهدف الثانى له ولفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ينجح كريم العراقى من إحراز الهدف الثالث للمصرى من انفراد كامل بحارس المرمى محققا الفريق البورسعيدى اول ثلاث نقاط له فى المجموعة ويحتل المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز وبفارق الأهداف.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمى: احمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى.

خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى.

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو.

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.