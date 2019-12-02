إبراهيم شعبان يمثل الاتحاد السكندرى فى قرعة دور الثمانية للبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تكليف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادى بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، لحضور قرعة دور الـ8 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020 البطولة العربية. ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الأربعاء القادم الموافق 4 ديسمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وصعد زعيم الثغر لهذا الدور عقب تغلبه في دور الـ32 على نادى العربى الكويتى ذهاباً إياباً، وكذلك تغلبه في دور الـ16 على نادى المحرق البحرينى ذهاباً إياباً.

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