شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى طلبة مديرا فنيا للحمام المطروحى خلفا لأحمد فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الحمام المطروحى مع مجدى طلبة، نجم الأهلى الأسبق، لقيادة صفوف الفريق بدورى القسم الثانى خلفا لأحمد فكرى الصغير الذى رحل بسبب سوء النتائج. ويحتل الحمام المركز العاشر بجدول المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويستعد الفريق لمواجهة أبوقير للأسمدة فى الجولة السابعة للدورى.

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