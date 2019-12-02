شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام.

الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام

لجأ النادى الأهلي كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التى تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسوانى جوشوا بوندو، الذى أدار مباراة الأهلى والنجم الساحلى أمس الأول بملعب رادس.

فيديو.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيرى بثلاثية فى عقر داره بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز الفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شوقى غريب: محمد صلاح خارج التقييم ولا يمكن رفضه فى المنتخب الأولمبي

تحدث شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اللاعبين الثلاثة الكبار الذين من الممكن أن تتم الاستعانة بهم فى أولمبياد طوكيو 2020 وفقا للائحة البطولة.

الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد

كرم الكاتب الصحفي خالد صلاح - رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 - شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ.

اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الغد فى الدورى والكأس

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد، الاثنين، فى بطولة الدورى المصرى للممتاز وكأس مصر، والتى جاءت على النحو التالى.

رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي والزمالك فى الدورى

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إقامة مباريات الأهلي ومباريات الزمالك فى الدورى على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يبدأ رحلة علاج على معلول من إصابة العضلة الضامة

يبدأ علي معلول لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة، الذى تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التى أقيمت أمس الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وكيل ميتشو: مدرب الزمالك ليس مصابا بالسرطان وما يمر به حدث مع زيدان

أكد محمد حبشى، وكيل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، أن مدرب الفريق الأبيض ليس مصابا بمرض السرطان، بعدما نُشر فى الساعات الماضية عن مرض المدرب الصربى عبر تقارير مختلفة، والتى أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لـ"الخليج 365" عدم صحتها.