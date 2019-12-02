اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأحد 1 / 12 / 2019، فى مقدمتها الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد.

الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام

لجأ النادى الأهلي كعادته للطرق الشرعية للحصول على حقوقه، وتقدم اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التى تشهدها مسابقات الكاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسوانى جوشوا بوندو، الذى أدار مباراة الأهلى والنجم الساحلى أمس الأول بملعب رادس.

 

الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام

 

فيديو.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيرى بثلاثية فى عقر داره بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز الفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيديو.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيرى بثلاثية فى عقر داره بالكونفدرالية

شوقى غريب: محمد صلاح خارج التقييم ولا يمكن رفضه فى المنتخب الأولمبي

تحدث شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اللاعبين الثلاثة الكبار الذين من الممكن أن تتم الاستعانة بهم فى أولمبياد طوكيو 2020 وفقا للائحة البطولة.

 

شوقى غريب: محمد صلاح خارج التقييم ولا يمكن رفضه فى المنتخب الأولمبي

الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد

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كرم الكاتب الصحفي خالد صلاح - رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 - شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ.

الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد

 

رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي والزمالك فى الدورى

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إقامة مباريات الأهلي ومباريات الزمالك فى الدورى على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة المقبلة.

رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي والزمالك فى الدورى

الأهلي يبدأ رحلة علاج على معلول من إصابة العضلة الضامة

يبدأ علي معلول لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة، الذى تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التى أقيمت أمس الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

الأهلي يبدأ رحلة علاج على معلول من إصابة العضلة الضامة

 

الزمالك يغرم كل لاعب 300 ألف جنيه بسبب حملة دعم ميتشو

شدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعى وهى اللائحة الموقع عليها من جميع اللاعبين بغرامة لهم قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب، نتيجة استخدام السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الإدارة ستتخذ إجراءاتها لحساب كل المقصرين خلال الفترة القادمة، بعد الحملة التى قام بها اللاعبون لدعم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق عقب الخسارة الثقيلة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يغرم كل لاعب 300 ألف جنيه بسبب حملة دعم ميتشو

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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