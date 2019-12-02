شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو بين ثلاثية تشرب من "كأس" الانتصار وأخرى تمهد لطريق الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطموحات عالية استقبلت جماهير نادي الزمالك المدير الفني الصربي ميتشو، مدرباً للقلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجاري، وبالتتويج والبطولات ارتفع سقف طموحاتهم مع الصربي ليعانق السماء، ولم لا فالمدير الفني قاد أبناء ميت عقبة للتتويج بكأس مصر في مهمته الأولى بفوز عريض على بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

"الثلاثيات" بالفعل فتحت باب المجد أمام مدرب الزمالك إلا أنها في ذات الوقت مهدت للرحيل الصادم عن البيت الأبيض، بعدما تلقى الزمالك ثلاثيات الخسارة تحت قيادة الصربي ميتشو.

خاض ميتشو مع الفريق الأبيض 13 مباراة في الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي، فاز في 8 مباريات، وخسر في 4 أخرى، وتعادل في مباراة واحدة، وأحرز اللاعبون تحت قيادته 21 هدفا وتلقت شباكهم 12 هدفا. ونرصد فى التقرير التالى ثلاث ثلاثيات انتهت بها مباريات الزمالك في عهد الصربي:

كانت على حساب بيراميدز في نهائي كأس مصر ليتوج ميتشو مع الزمالك بأول ألقابه ويفتح طريق المجد.

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تلقتها شباك الزمالك في مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري، حيث خسر أبناء ميت عقبة بنتيجة 3/2 أمام غريمهم التقليدي الذي حصد لقب كأس السوبر.

هي أخر ثلاثيات ميتشو التى استقبلتها شباك الزمالك أيضاً وكانت أمام مازيمبي الكونغولي في مستهل مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي قد تعجل برحيل الصربي بعد حالة الغضب الجماهيري التي سيطرت على عشاق البيت الأبيض بعد هذه الخسارة.