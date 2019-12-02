شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وتعادل الأهلي فى دورى الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمورية مواليد 99، التى أقيمت عصر اليوم، وأسفرت عن عدة نتائج مثيرة، والتي شهدت فوز الزمالك وتعادل الأهلي.

حقق ناشئو الزمالك فوزا ثمينا على الجونة بهدفين مقابل هدف، وسجل كل من يوسف محمود وهاني رشدي للفريق الأبيض، فيما تعادل الأهلي سلبيا مع طلائع الجيش، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 35 يحتل بها المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.