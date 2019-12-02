اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 1 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها مصير الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو وحقيقة مرضه وتوابع الخسارة من مازيمبى.
الزمالك يعقد جلسة طارئة مع ميتشو غدًا
شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على تطبيق اللائحة على جميع اللاعبين الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعى وهى اللائحة الموقع عليها من جميع اللاعبين بغرامة لهم قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب، نتيجة استخدام السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الإدارة ستتخذ إجراءاتها لحساب كل المقصرين خلال الفترة القادمة، بعد الحملة التى قام بها اللاعبون لدعم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق عقب الخسارة الثقيلة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وكيل ميتشو: مدرب الزمالك ليس مصابا بالسرطان وما يمر به حدث مع زيدان
أكد محمد حبشى، وكيل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، أن مدرب الفريق الأبيض ليس مصابا بمرض السرطان، بعدما نُشر فى الساعات الماضية عن مرض المدرب الصربى عبر تقارير مختلفة، والتى أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لـ"الخليج 365" عدم صحتها.
وأوضح وكيل المدرب الصربى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حقيقة ما حدث فى مباراة مازيمبى قائلاً: "ميتشو قال للاعبين فى سياق أفضل لنا الموت فى الملعب أمام مازيمبى بدلا من الموت بالمرض، وعقب المباراة قال لهم إنه المسئول عن الخسارة التى حدثت".
الزمالك يؤكد سداد مستحقات لاعبيه بالكامل
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة أو أى حقوق مادية لدى ناديه، معلقا: "كل اللاعبين حصلوا على كل مستحقاتهم ولا يوجد لاعب له جنيه واحد بين لاعبى الزمالك".
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