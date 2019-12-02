شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب عن السوشيال ميديا: قولت للاعبين اللى هينشر صورة هيمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن معسكر الفراعنة خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة كان يسوده الانضباط والالتزام.

وقال شوقى غريب فى ندوة الخليج 365 إنه أبلغ اللاعبين بأنه فى حالة وضع أى صورة على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بهم خارج نطاق الملعب والتدريب، سيكون هناك موقف صارم يصل إلى الاستبعاد النهائى.

وتابع المدير الفنى أنه حذر اللاعبين من السوشيال ميديا أثناء المعسكرات، قائلا: "اللى هينشر صورة خارج الملعب يسيب المعسكر ويروح".

Advertisements