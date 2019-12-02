الاتحاد السكندرى يفوز على الجزيرة بنهائى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يحصل الفريقان على راحة غدا على أن تقام مباراة النهائي بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر. وفيما يخص الأهلى والزمالك فتغلب الأحمر على الأبيض ويلتقيان غدا على المركزين الثالث والرابع.

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