شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم نوذابيو الموريتانى 3 / 2 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصري البورسعيدى فى تحقيق فوز ثمين على نوذابيو الموريتانى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان المصرى قد بادر بالتسجيل عن طريق النيجيرى أوستن أموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة من متابعة لكرة زميله بهاء مجدى من الجانب الأيسر أودعها أموتو برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى معلنا عن الهدف الأول للمصرى.

وفى الشوط الثانى وخلال 9 دقائق نجح لاعبو نوذابيو فى مباغتة لاعبى المصري بهدفين فى الدقيقتين 47 و53، إلا أن أموتو يعود فى الدقيقة 63 محرزا الهدف الثانى له ولفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح كريم العراقى من إحراز الهدف الثالث للمصرى من انفراد كامل بحارس المرمى محققا الفريق البورسعيدى أول ثلاث نقاط له فى المجموعة، ويحتل المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز وبفارق الأهداف.

وبدأ المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى.

خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى.

خط الهجوم: مفتاح طقطق – أوستن أموتو.

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.