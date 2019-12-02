شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المصرى ونوذابيو الموريتانى 1 / 0 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصرى البورسعيدى فى التقدم على نوذابيو الموريتانى بعد مرور 30 دقيقة بهدف مقابل لا شىء أحرزه النيجيرى اوستن اموتوفى الدقيقة 20 من عمر المباراة المقامة بينهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقد سيطر لاعبو المصرى على الربع ساعة الثانية من اللقاء بفضل تحركات لاعبو الوسط الذين أحكموا قبضتهم على منطقة المناورات ودانت لهم السيطرة ومن أول كرة عرضية من الجانب الأيسر ينجح اموت وفى إحرازها برأسه قوية تسكن شباك نوذابيو الموريتانى معلنا عن الهدف الأول للمصرى.

وقد بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: احمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى – سعيدو صنبورى – إسلام أبو سليمة – بهاء مجدى.

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خط الوسط: إيزى إيميكا – إسلام عطيه – حسن على – عماد فتحى.

خط الهجوم: مفتاح طقطق – اوستن اموتو.

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – فريد شوقى – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى.