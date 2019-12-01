شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر اليوم الأحد في مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الاسباني تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم تشكيل أتلتيكو مدريد: حراسة المرمى: يان أوبلاك الدفاع: اوجستو ، هيرموسو، تريبير، نيغويز خط الوسط: توماس بارتي، كوكي، انخيل كوريا، كوريا Advertisements الهجوم: جواو فيليكس، الفارو موراتا تشكيل برشلونة اليوم حراسة المرمى: تير شتيجن الدفاع: بيكيه، لينجليت، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو خط الوسط: إيفان راكيتتش، دي يونج، أرثر ميلو الهجوم: ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد خلف المتصدر ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط وذلك بعد فوز الملكي أمس أمام ألافيس، في حين يقبع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.