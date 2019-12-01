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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية في تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
أعلن كلا المدربين عن تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم اليوم الأحد في قمة الدوري الاسباني التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني
تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: اوجستو ، هيرموسو، تريبير، نيغويز
خط الوسط: توماس بارتي، كوكي، انخيل كوريا، كوريا
الهجوم: جواو فيليكس، الفارو موراتا
تشكيل برشلونة اليوم
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: بيكيه، لينجليت، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو
خط الوسط: إيفان راكيتتش، دي يونج، أرثر ميلو
الهجوم: ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز
برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد خلف المتصدر ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط وذلك بعد فوز الملكي أمس أمام ألافيس، في حين يقبع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
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