شكرا لقرائتكم خبر عن روجر فيدرر يكشف موعد اعتزاله كرة التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم التنس العالمى، روجر فيدرر، لأول مرة عن مسألة الاعتزال، رغم أنه ما زال ينافس بقوة على الألقاب. وقال اللاعب السويسرى، الذى يبلغ 38 عاما وبدأ مسيرته فى 2009، إنه سيستمر فى اللعب حتى يقرر جسده أن يتوقف.

فاز فيدرر بآخر ألقابه فى البطولات الأربع الكبرى فى يناير 2018، عندما نال لقبه السادس فى أستراليا المفتوحة، لكن اللاعب السويسرى أحرز سبعة ألقاب منذ ذلك الحين ليرفع حصيلته الإجمالية إلى 103.

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وذكر فيدرر، الذى أنهى العام فى المركز الثالث بالتصنيف العالمى خلف رفاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، أنه لا يستطيع توقع متى سيتوقف عن اللعب.

وأكد فيدرر، الحاصل على 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى، فى مؤتمر صحفى قبل مباريات استعراضية فى أمريكا الجنوبية: «اعتزالى سيتوقف على صحتى. فى هذه اللحظة لا أرى سببًا للاعتزال».

وأضاف: «لم يدر فى بالى أننى سأستمر فى اللعب لما بعد 35 و36 عامًا، والآن وصلت إلى 38. أبلى بلاءً حسنًا من الناحية البدنية. لا يمكننى توقع متى سيحين وقت التوقف». وتابع: «أعتقد فى 2009 دارت فى ذهنى تساؤلات حول هذا الأمر لأول مرة. مرت عشر سنوات وما زلت هنا. أنا فى المكان الذى أردته تمامًا فى هذا العمر»- وفق ما نقلت «رويترز». واختتم اللاعب السويسرى حديثه بالقول: «مع التقدم فى السن، يصبح كل شىء أصعب، لكن فى الوقت نفسه، مع الخبرة يمكنك الاستمتاع بهذه اللحظات بشكل أكبر». ويتأخر فيدرر بستة ألقاب عن الحصيلة القياسية فى عصر الاحتراف، البالغة 109 ألقاب والتى حققها الأمريكى جيمى كونورز.