شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس للشباب يفوز ببطولة شمال أفريقيا على حساب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم للشباب ببطولة شمال أفريقيا بعد تغلبه في آخر مباريات البطولة على المنتخب المصري بنتيجة 3-1 ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع مصر ، إلا أن نتيجة المواجهة المباشرة كانت لصالح تونس.

وبدأ المنتخب الوطني بالتقدم ثم تعادلت تونس بركلة جزاء في الشوط الأول وتقدمت تونس في الشوط الثاني ثم أضاع منتخب مصر ركلة جزاء، وأحرزت بعدها تونس الهدف الثالث.

وقام الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد بتقديم درعي الاتحاد المصري لكرة القدم للدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي للعبة ولعبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي واتحاد شمال أفريقيا، كما قام الدكتور وديع الجريء بتكريم الدكتور جمال محمد علي باهدائه درع الاتحاد التونسي