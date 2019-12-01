شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس هاردن يحقق رقمًا قياسيًا فى الدورى الأمريكى للسلة للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ جيمس هاردن طرق باب نادى العظماء بقوة، والتحق بأسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان، وذلك بتسجيله 60 نقطة للمرة الرابعة فى مسيرته، ليقود هيوستن روكتس إلى فوز كاسح على ضيفه أتلانتا هوكس 158-111 السبت فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين. وحقق هاردن هذا الرقم رغم جلوسه طيلة الربع الأخير على مقاعد البدلاء بعد أن أنهى فريقه الربع الثالث وهو فى المقدمة 127-73، وكان على بُعد نقطة واحدة فقط من رقمه القياسى الشخصى (61)، وأصبح هاردن- الذى سجل 16 من محاولاته الـ24، بينها 8 من خارج القوس و20 من أصل 23 رمية حرة وأضاف أيضا 8 تمريرات حاسمة- رابع لاعب يسجل 50 نقطة أو أكثر فى 20 مناسبة خلف الأساطير ويلت تشامبرلاين (118 مرة) وجوردان (31) وكوبى براينت (25)، كما أنها المرة الرابعة التى يصل فيها هاردن إلى حاجز الستين نقطة أو أكثر خلال مسيرته، معادلًا جوردان فى المركز الثالث خلف تشامبرلاين (32 مرة) وبراينت (6).

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وتطرق هاردن إلى الإنجاز الذى وضعه فى مصاف الأساطير بالقول: «هذه هى العظمة بحد ذاتها. أنا أحاول الوصول إلى مستوى هؤلاء الأشخاص (تشامبرلاين وجوردان وبراينت). آمل عندما أضع حدًا لمسيرتى أن يتم ذكر اسمى بين هذه المجموعة إلى الأبد». ودخل هاردن إلى اللقاء مع معدل 37.7 نقطة فى المباراة الواحدة هذا الموسم، وخرج منه بتسجيله 40 نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة هذا الموسم.

وأشاد مدرب هيوستن، مايك دانتونى، بهاردن، قائلا: «أمر لا يصدق، إنه (الإنجاز) ككل شىء يفعله»، فى وقت رأى زميله أوستن ريفرز أن «ما يقوم به لم يشاهده أحد سابقا. صديقى سجل 60 نقطة ولم يشارك حتى فى الربع الرابع. اذكروا أى لاعب بإمكانه فعل هذا الأمر فى الوقت الحالى».

وصعد هيوستن الذى برز فيه أيضا بن ماكليمور (24 نقطة مع 13 متابعة) وراسل وستبروك (15 نقطة مع 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة)، إلى المركز الرابع فى المنطقة الغربية على حساب دالاس مافريكس بتحقيقه فوزه الثالث عشر فى 19 مباراة حتى الآن، فيما منى أتلانتا بهزيمته العاشرة تواليا والسادسة عشرة فى 20 مباراة رغم النقاط الـ37 والتمريرات الحاسمة السبع لتراى يونج.