شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب «فارس» الكرة الذهبية فى باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مسرح «دو شاتليه»، بباريس، من أجل متابعة حفل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التى تكشف النقاب عن صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 2019، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية واللاعبين القدامى والمديرين الفنيين ورؤساء الأندية، وعدد من المرشحين والمرشحات للجوائز المختلفة.

ومن المقرر أن يقوم النجم الإيفوارى ديدييه دروجبا، أحد أساطير كرة القدم العالمية والإفريقية، بتقديم الحفل بعدما تم اختياره سفيراً للحفل، وتشاركه التقديم المذيعة ساندى إيريبيه، وتنقل أكثر من 120 دولة وقائع هذا الحفل على الهواء مباشرة.

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كان الدولى الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسبانى، قد تُوج بجائزة «البالون دور» - الكرة الذهبية- فى الموسم الماضى، بعدما قدم مستويات مميزة مع فريقه ومنتخب بلاده، وقاد كرواتيا نحو فضية كأس العالم بروسيا 2018.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية تسريبًا لترتيب اللاعبين فى جائزة الكرة الذهبية، حيث كشفت عن فوز الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة بـ«البالون دور»، بعد حصوله على 446 نقطة.

وقالت الصحيفة إن الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول جاء فى المركز الثانى بـ382 نقطة، فيما احتل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق الريدز المركز الثالث بعدما حصد 179 نقطة. وأثارت الصحيفة الجدل حول ترتيب الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بعدما وضعته فى المركز الرابع بـ133 نقطة.

فى المقابل، نشرت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، تقريراً أكدت فيه فوز كريستيانو رونالدو، نجم اليوفى، بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك بعد حصوله على الدورى الإيطالى الموسم الماضى مع السيدة العجوز، إلى جانب تحقيقه بطولة الدورى الأوروبى مع منتخب بلاده.