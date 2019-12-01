شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 أشخاص دهسًا خلال حفل موسيقي في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 قالت الشرطة البرازيلية إن 9 أشخاص لقوا حتفهم دهسًا يوم الأحد، عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة وهما يركبان دراجة نارية حفلًا موسيقيًا يحضره خمسة آلاف شخص.

Advertisements وطارد رجال الشرطة الرجلين عندما أطلقا النار عليهم في ضاحية باريسوبوليس الفقيرة في ساو باولو. وقالت الشرطة إن دخول المشتبه بهما الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته سبعة أشخاص أيضًا ونقلوا إلى المستشفى. وقال البيان إن الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية. وليس واضحًا إن كانت الشرطة ألقت القبض عليهما.

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