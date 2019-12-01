شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو وتوتي بالزي السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

حظيت صورة جمعت نجمي الكرة الإيطالية أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي وهما يرتديان الزي السعودي باهتمام كبير من الجماهير في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشرت الصورة قبل ساعات من بداية حفل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء أمس.

وحظيت الصورة بتعليقات عديدة من قبل الجماهير، والتي أشادت بحضور نجوم الكرة العالمية لموسم الرياض للمشاركة في حفل اعتزال نجم الهلال والكرة السعودية ياسر القحطاني.