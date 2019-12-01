شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة يتوج بلقب البطولة الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت ) @sami4086

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بالبطولة الخليجية السادسة عشرة بعد فوزه على منتخب الكويت مستضيف البطولة 92-85 في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم في ختام البطولة.

وبذلك يضيف أخضر السلة البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها العام الحالي.

وقدم الأخضر مستوى فنيا رائعا أكد خلاله أحقيته وجدارته بلقب البطولة، وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي وتمكن من تحقيق التقدم بفارق جيد من النقاط من بداية المباراة، إلى جانب فرض سيطرته على مجريات اللقاء ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.

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المسعد يهنئ القيادة الرياضية

هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد القيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية على تحقيق البطولة الخليجية لكرة السلة، بعد أن حقق البطولة العربية، وأن هذه الإنجازات كان للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين للاتحادات الرياضية والذي أثمر عن هذه الإنجازات ، مثمناً الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي .

القبلي: البطولة ذهبت لمن يستحقها

أكد رئيس البعثة وعضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفى القبلي، أن البطولة ذهبت لمن يستحقها والمنتخب السعودي هو الأجدر والأفضل خلال البطولة بشهادة الجميع رغم قوة المنافسة وتقارب المستويات، وتدرج مستوى المنتخب تصاعديا من مباراة إلى أخرى، والمشوار لم يكن سهلا، واستطعنا تجاوز العقبة الأولى بعد خسارة مباراة الافتتاح وتحقيق البطولة أمام نفس المنتخب، وثمن القبلي متابعة ودعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد ورئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس الإدارة الدكتور غسان طاشكندي وعضو مجلس الإدارة منصور بن حسين والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل على تواجدهم ودعم للمنتخب خلال مشواره في البطولة.