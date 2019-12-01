شكرا لقرائتكم شوقي غريب الأهلي فاوضني وتلقيت عرضا من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب فى ندوة "الخليج 365"، تلقيت عرضا من قبل لتدريب الزمالك وكنت موافق على هذه الخطوة، كما تلقيت اتصالات من حسن حمدى ومحمود الخطيب من قبل لتدريب النادى الأهلى فى مرحلة معينة، لكن فى النهاية لم يكتب لهذه المفاوضات النجاح ولم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع أحد القطبين. كان المنتخب الاولمبى فاز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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