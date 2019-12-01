شكرا لقرائتكم شوقى غريب: مباحث المنتخب ألقت القبض على بعض اللاعبين وتم تغريمهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال شوقى غريب فى ندوة "الخليج 365"، إنه فى المعسكر قبل الأخير حدثت واقعة وهى أن بعض اللاعبين قاموا بتسريب بعض الأطعمة والمؤكلات داخل الفندق، ولكن جهاز المنتخب نجح فى ضبطهم ، معلقا:" مباحث المنتخب ألقت القبض على اللاعبين وتم تغريمهم مبلغ مالى كبير وإلتزموا بعد ذلك".
تابع المدير الفنى :" لو كانت هذه الواقعة حدثت خلال البطولة كنا استبعدناهم نهائيا من المعسكر فورا".
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