شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. 4 أهداف مثيرة فى مباراة المصري وبطل موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من مباراة المصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال أمام نظيره نواذبيو الموريتاني وتشير النتيجة الى تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .

ودخل المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من، أحمد مسعود في حراسة المرمى، وكريم العراقي، سعيدو صنبورى، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، إيزى إيميكا، إسلام عطية، حسن على، عماد فتحي، وثنائي الهجوم مفتاح طقطق، اوستن اموتو.

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ويسعى لاعبو المصري لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من دور الثمانية فى البطولة خاصة وأن المباريات المقبلة ستشهد صراعا من نوع خاص بين باقى الفرق حيث تضم المجموعة بجانب المصري ونوذيبيو الموريتاني بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري.

كان بيراميدز قد حقق فوزا عريضا على اينوجو بطل نيجيريا خارج أرضه بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.