شكرا لقرائتكم المصري يهرب من كمين بطل موريتانيا ويخطف ثلاثة نقاط ثمينة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق المصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال فوزا ثمينا أمام نظيره نواذبيو الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم المصري بهدف عن طريق أوستين أوموى فى الدقيقة 21، ونجح بوبكر بجالي فى ادارك التعادل للفريق الموريتاني بالدقيقة 58، قبل ان ينجح ياسين الوالي فى تسجيل الهدف الثانى لبطل موريتاينا فى الدقيقة 65، ثم نجح المصري فى ادارك التعادل، قبل ان يخطف كريم العراقي هدف الفوز للمصري فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتقاسم المصري وبيراميدز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتل نواذيبو الموريتانى المركز الثانى بدون نقاط وخلفه بطل نيجيريا.

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تصدر بيراميدز بثلاثة نقاط، بعدما حقق فوزا عريضا على اينوجو بطل نيجيريا خارج أرضه بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.

ودخل المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من، أحمد مسعود في حراسة المرمى، وكريم العراقي، سعيدو صنبورى، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، إيزى إيميكا، إسلام عطية، حسن على، عماد فتحي، وثنائي الهجوم مفتاح طقطق، اوستن اموتو.

ولم تفلح محاولات لاعبو المصري لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من دور الثمانية فى البطولة خاصة وأن المباريات المقبلة ستشهد صراعا من نوع خاص بين باقى الفرق حيث تضم المجموعة بجانب المصري ونوذيبيو الموريتاني بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري.