شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة بيع عثماثون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأهاب المهندس محسن صلاح بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار خصوصا وأن نادى المقاولون العرب لم يعلن عن وجود نيه للتعاقد مع أى مستثمر ولم يصدر بيان فى هذا الشأن.
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