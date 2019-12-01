شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المصري يتقدم على بطل موريتانيا بهدف ويطارد بيراميدز على الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من المباراة التى تجمع فريقي المصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال أمام نظيره نواذبيو الموريتاني اليوم الأحد، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذى يجمعهما في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .
ونجح اللاعب أوستن أوموتو فى تسجيل الهدف الأول للمصري البورسعيدية أمام بطل موريتانيا فى الدقيقة 20 من من اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ودخل المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من، أحمد مسعود في حراسة المرمى، وكريم العراقي، سعيدو صنبورى، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، إيزى إيميكا، إسلام عطية، حسن على، عماد فتحي، وثنائي الهجوم مفتاح طقطق، اوستن اموتو.
ويسعى لاعبو المصري لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من دور الثمانية فى البطولة خاصة وأن المباريات المقبلة ستشهد صراعا من نوع خاص بين باقى الفرق حيث تضم المجموعة بجانب المصري ونوذيبيو الموريتاني بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري.
كان بيراميدز قد حقق فوزا عريضا على اينوجو بطل نيجيريا خارج أرضه بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول.. المصري يتقدم على بطل موريتانيا بهدف ويطارد بيراميدز على الصدارة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.