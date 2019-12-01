شكرا لقرائتكم ديسابر يقود بيراميدز للعلامة الكاملة بمسابقة الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعد مشاركة بيراميدز هي الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

بيراميدز فاز اليوم، الأحد على إينوجو رينجرز النيجيرى بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد نامدي ازيكيو بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت العلامة الكاملة التى تحققت فى بيراميدز بقيادة ديسابر كالتالى..

النجمة الكونغولى 0 – 1 بيراميدز

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شباب بلوزداد 0 – 1 بيراميدز

يانج أفريكانز 1 – 2 بيراميدز

اينوجو رينجرز 1- 3 بيراميدز

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.