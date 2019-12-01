شكرا لقرائتكم وكيل ميتشو يكشف المسكوت عنه فى مرض مدرب الزمالك بالسرطان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حبشى وكيل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك إن مدرب الفريق الأبيض ليس مصابا بمرض السرطان، بعد ما نُشر فى الساعات الماضية عن مرض المدرب الصربى عبر تقارير مختلفة والتى أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لـ"الخليج 365" عدم صحتها.

وأوضح وكيل المدرب الصربى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حقيقة ما حدث فى مباراة مازيمبى قائلاً:"ميتشو قال للاعبين فى سياق أفضل لنا الموت فى الملعب أمام مازيمبى بدل من الموت بالمرض وعقب المباراة قال لهم إنه المسؤول عن الخسارة التى حدثت وإنه لو فاز الفريق باللقاء كان سيقوم بالتأكيد إن المكسب يعود الفضل لهم وليس له ومن خلال علاقة المدرب الصربى باللاعبين قاموا بدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد الخسارة ولم يطلب منهم فعل ذلك".

ودار حوار مع وكيل المدرب الصربى حول مختلف النقاط بعد توضيحه حالة ميتشو الصحية حيث تحدث مع "الخليج 365" حول مختلف الأمور بالفريق وتجربة المدرب الصربى والتى نستعرضها فى التقرير التالى.

وكيل ميتشو: الصربى سيواجه نفس ما حدث مع جروس وفيريرا وزيدان

يقول وكيل المدير الفنى للزمالك إن الصربى ميتشو يواجه نفس الانتقادات التى تعرض لها البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق عندما قيل عنه إنه مدرب دفاعى ثم فاز بالدورى والكأس ونفس الأمر حدث الموسم الماضى مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق والذى عاش تلك التجربة معه بصفته وكيله فى الموسم الماضى عندما تم انتقاده ثم فاز بالكونفدرالية فى نهاية الموسم ويؤكد إن المدرب الصربى لديه أخطاء ولكنه "معذور" فى بعض الأمور منها إنه افتقد فى فترة التوقف الدولى 11 لاعبا من الأساسيين.

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ويشير المدرب الصربى إلى مثال أوروبى قائلا:"مع فارق التشبيه وجهت انتقادات لإدارة الفرنسى زين الدين زيدان فى بداية ولايته الحالية فى ريال مدريد الإسباني ثم أصبح الآن الوضع مغاير تماماً".



ولماذا كل هذه الانتقادات من وجهة نظره؟

يؤكد وكيل الصربى إن كل الانتقادات التى توجه حاليا لميتشو بسبب مقارنة الجماهير بين الأهلى مع فايلر والزمالك تحت قيادة ميتشو قائلا:"الأهلى الآن أداءه فى تصاعد وحتى مع الخسارة الأخيرة أمام النجم جماهيره التمست العذر له بسبب الأداء ولكن دعنا نتحدث عن الزمالك الآن فحالة الزمالك الآن هيا كانت نفس الحالة مع جروس فى نفس التوقيت عندما تعادل مع بتروجت وخسر من النجوم وخسر من القطن التشادى بعد الفوز عليه بنتيجة كبيرة وحدث تباين فى النتائج ولكن تصاعد مؤشر الأداء والنتائج معه فى النهاية وصولا للتتويج بلقب الكونفدرالية لذا جاءت المقارنة الجماهيرية فى اتجاه دون النظر إلى ما حدث بالموسم الماضى ولم تقارن الجماهير فى الموسم الماضى لإن الأهلى كان وقتها منشغلا بمنافساته القارية وكان الزمالك يخوض مباريات الدورى وهذا الاتجاه لا يصلح إن يكون اتجاه إدارى".



وكيل ميتشو: مرتضى منصور لا يتدخل فى عمل المدرب وهذا الدليل

أما عن تدخل مرتضى منصور رئيس الزمالك فى عمل المدرب الصربى من عدمه قال وكيله:"مرتضى منصور لا يتدخل فى عمل المدرب هذه شائعات حدثت نتيجة لعب ميتشو بثنائى فى مركز رأس الحربة أمام إنبى ولكن دون أن يسأل أحد نفسه لماذا فعل ذلك؟، ميتشو لم يكن لديه خيار لإنه لا يوجد لاعب فى مركز 10 فأوباما كان مصابا وبن شرقى كان موقوف وشيكابالا لم يكن جاهز لخوض 90 دقيقة فماذا يفعل؟ لذا قام بتغيير طريقة اللعب ولم يحدث أي تدخلات فى عمله".

اختتم وكيل المدرب الصربى تصريحاته بأن من ينتقد ميتشو الآن انتقد من قبل فيريرا وجروس الذى يطالب البعض بعودتهم لقيادة الأبيض وقال إن المدرب يعمل 24 ساعة وكان يقوم بالتواصل مع لاعبى الفريق الدوليين وعلى رأسهم مصطفى محمد مهاجم الفريق فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والذى كان يتحدث معه هاتفيا بعد كل مباراة عن أداءه لذا فعلاقته مع اللاعبين تعد رائعة.