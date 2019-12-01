شكرا لقرائتكم إبراهيم شعبان يُمثل الاتحاد السكندري في مراسم قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية لكرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تكليف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادى بالسفر إلى المملكة العربية جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادىبرئاسةتكليف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادى بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لحضور قرعة دور الـ " 8 " لكأس محمد السادس للأندية الأبطال2019/2020 " البطولة العربية ". من المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الأربعاء القادم الموافق 4 ديسمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية . وصعد زعيم الثغر لهذا الدور عقب تغلبه في دور الـ 32 على نادى العربى الكويتى ذهاباً إياباً و كذلك تغلبه في دور الـ 16 على نادى المحرق البحرينى ذهاباً إياباً .

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