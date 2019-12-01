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جدة - عمرو شويل انتهت منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم ممثلي الكرة المصرية بالبطولة بيراميدز والمصري البورسعيدي ، حيث لعب بيراميدز أمام إينوجو رينجرز النيجيري، والمصري أمام نواذيبو الموريتاني.

واعتلي فريق بيراميدز صدارة المجموعة بعدما حقق انتصاراً ثميناً للغاية برصيد 3 نقاط، يليه المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط أيضاً، ثم نواذيبو الموريتاني وأخيراً إينوجو النيجيري بدون أي نقاط.

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وحقق بيراميدز انتصاراً كبيراً خارج أرضه على إينوجو رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز أهداف بيراميدز كل من محمد فاروق، وعمر العيوني، وإسلام عيسى.

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ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، بينما فريق المصري فقد خطف انتصاراً ثميناً للغاية على حساب فريق نواذيبو الموريتاني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف المصري الوحيد اللاعب أوستين أموتو بالدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني بالدقيقة 63، ثم كريم العراقي بالدقيقة الأولى من الوقت من الضائع.

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، حيث ينتظر الجميع أن يقدم الثنائي المصري مستوى جيد بالبطولة، خاصة أنهم يمتلكون كل ما يساعدهم على الذهاب بعيداً والتواجد في الأدوار الإقصائية، خاصة أن المصري قد تواجد بها من قبل وقدم مستوى رائع.