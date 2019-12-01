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المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة عمان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم المنتخب السعودي يوم الأحد استعداداته لمواجهة نظيره العماني في ختام دور المجموعات لخليجي 24.

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية تحت إشراف المدرب إيرفي رينار، قبل أن يقسم الفريق إلى مجموعتين ضمت الأولى قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة البحرين، فيما ضمت الثانية بقية اللاعبين وقاموا بتمارين اعتيادية.

ويلعب المنتخب السعودي مواجهته الأخيرة أمام عمان، بعد خسارته في الأولى أمام الكويت وفوزه على البحرين بهدفين دون رد، فيما تلعب عمان وفي رصيدها أربعة نقاط من تعادل مع البحرين وفوز على الكويت.

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