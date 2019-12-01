شكرا لقرائتكم "الانضباط" تغرم النصر.. الاتحاد.. عوض خميس ومايكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي ناديي النصر والاتحاد وثنائي الأول عوض خميس ومايكون بغرامات مالية إثر المخالفات التي تم ارتكابها في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة عبر موقع الاتحاد الرسمي أن نادي النصر تأخر في الخروج من غرفة الملابس ما أدى إلى تأخر بدء المباراة أمام الوحدة في مكة لمدة دقيقتين، وتم إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 33.750 ألف رياال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف، بينما تأخر اتحاد جدة بتسليم كشف أسماء اللاعبين المشاركين في مباراة الفريق أمام الاتفاق لمدة 10 دقائق وتم تغريمه 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

وتغيّب الثنائي عوض خميس ومايكون بيريرا عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة بعد خسارة فريقهما أمام الوحدة بهدف دون رد، وتم تغريمهما 20 ألف ريال لكل لاعب في قرار لا يقبل الاستئناف، فيما قررت اللجنة إيقاف الأورغوياني ماتياس أغريغاراي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب أبها.