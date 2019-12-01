شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينفى بيع عثماثون طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، بأن ما أثير مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية حول بيع نادى عثماثون طنطا غير صحيح على الإطلاق، موضحاَ بأن النادى هو أحد الأندية التى قامت بتأسيسها المقاولون العرب ضمن منظومتها الرياضية، وقد تم إشهاره عام 1987، وأن حقيقة الأمر يرجع إلى قيام أحد المستثمرين بعرض إمكانية حق رعاية الفرق بالنادى، إلا أن هذا العرض تم رفضه لأنه غير قابل للتطبيق ولا يجوزإبرام هذا التعاقد، حيث إن الهدف من قيام الشركة بتأسيس أندية بالأقاليم هو البحث عن المواهب التى تذخر بها وخروجها للنور، والتى كان من أبرزها خروج اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى، والذى بدأ مشواره فى نادى عثماثون طنطا، واتجه منه إلى نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر ومنه بدأ مسيرته فى الاحتراف الخارجى.

وأهاب المهندس محسن صلاح بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار، خصوصا أن نادى المقاولون العرب لم يعلن عن وجود نيه للتعاقد مع أى مستثمر ولم يصدر بيان فى هذا الشأن.