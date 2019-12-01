حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 1 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام. الأهلى يطالب الكاف بتطبيق الـ var والشفافية فى اختيار الحكام فيديو.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيرى بثلاثية فى عقر داره بالكونفدرالية شوقى غريب: محمد صلاح خارج التقييم ولا يمكن رفضه فى المنتخب الأولمبي الخليج 365 يكرم شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الغد فى الدورى والكأس Advertisements رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي والزمالك فى الدورى الأهلي يبدأ رحلة علاج على معلول من إصابة العضلة الضامة وكيل ميتشو: مدرب الزمالك ليس مصابا بالسرطان وما يمر به حدث مع زيدان الزمالك يغرم كل لاعب 300 ألف جنيه بسبب حملة دعم ميتشو

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