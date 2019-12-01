شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك فى دورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة السلة بالأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 81/91، فى ذهاب نهائي دورى المرتبط، فى اللقاء الذى أقيم بصالة هيئة القناة بالإسماعيلية.

كما تغلب فريق تحت 18 سنة على مرتبط الزمالك 41/66 فى منافسات نفس الجولة، ويحتاج الأهلى إلى الفوز بأحد مباراتى الغد فى لقاء العودة سواء على مستوى المرتبط أو الكبار لحصد المركز الثالث.

يذكر أن الاتحاد يلتقى مع الجزيرة على لقب البطولة، وتقام مباراة العودة بعد غد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.