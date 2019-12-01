الأهلى يفوز على الزمالك فى دورى مرتبط السلة

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كما تغلب فريق تحت 18 سنة على مرتبط الزمالك 41/66 فى منافسات نفس الجولة، ويحتاج الأهلى إلى الفوز بأحد مباراتى الغد فى لقاء العودة سواء على مستوى المرتبط أو الكبار لحصد المركز الثالث.
يذكر أن الاتحاد يلتقى مع الجزيرة على لقب البطولة، وتقام مباراة العودة بعد غد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.
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