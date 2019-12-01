شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كواليس تصوير برومو قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
قناة الزمالك تحتوى على 5 برامج رئيسية وهي، توك شو رئيسي، وبرنامج ألعاب، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الرئيسية الأخرى التي تقدمها القناة لعشاق كرة القدم في كل مكان، وعدد من البرامج الرياضية المميزة لنجوم كرة القدم.
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