شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كواليس تصوير برومو قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سوبر كورة على فيديوهات خاصة من تصوير "برومو" قناة الزمالك الجديدة الذى لم يتحدد موعد انطلاقها حتى هذه اللحظة.

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ومن المقرر أن تعرض قناة الزمالك العديد من البرامج الحوارية مع أبرز نجوم النادي الأبيض القدامى والجداد في مختلف البطولات.

قناة الزمالك تحتوى على 5 برامج رئيسية وهي، توك شو رئيسي، وبرنامج ألعاب، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الرئيسية الأخرى التي تقدمها القناة لعشاق كرة القدم في كل مكان، وعدد من البرامج الرياضية المميزة لنجوم كرة القدم.